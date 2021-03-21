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جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتى تقديرا من الهيئة لعطاء الأم المصرية، وترسيخا لقيم الأسرة ودور الأم فى الحفاظ على تماسكها واحتواء أى أزمات تهدد ترابط الأسرة.
وأضاف البيان أن تقديم الورود والحلوى للأمهات يعد رمزًا بسيطًا للتعبير عن خالص الاحترام والتقدير لأمهات مصر لعطائهم غير المشروط واللامتناهى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. توزيع ورود وحلوى على الأمهات بمحطة قطار رمسيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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