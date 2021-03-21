صور.. توزيع ورود وحلوى على الأمهات بمحطة قطار رمسيس

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتى تقديرا من الهيئة لعطاء الأم المصرية، وترسيخا لقيم الأسرة ودور الأم فى الحفاظ على تماسكها واحتواء أى أزمات تهدد ترابط الأسرة.

وأضاف البيان أن تقديم الورود والحلوى للأمهات يعد رمزًا بسيطًا للتعبير عن خالص الاحترام والتقدير لأمهات مصر لعطائهم غير المشروط واللامتناهى.