الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الاثنين، طقس حار نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.





وتكون الرياح من معتدلة إلى نشطة مع فرص لسقوط أمطار خفيفة صباحًا على بعض مناطق القاهرة والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية؛ أمَّا حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 34 22 الإسكندرية 29 20 وادى النطرون 33 21 طنطا 34 22 شبين الكوم 34 22 دمنهور 32 21 بلطيم 31 21 مطروح 33 20 السلوم 30 20 سيوة 32 22 بورسعيد 34 21 دمياط 33 20 الزقازيق 34 22 المنصورة 33 21 الاسماعيلية 34 22 السويس 34 22 العريش 35 20 رفح 35 21 رأس سدر 31 20 نخل 29 15 نويبع 31 21 طابا 33 20 كاترين 30 19 الطور 31 18 شرم الشيخ 33 20 الغردقة 33 21 مرسى علم 33 20 الفيوم 36 21 بنى سويف 37 22 المنيا 37 22 أسيوط 38 23 سوهاج 38 21 قنا 38 21 الأقصر 39 23 أسوان 40 25 ادفو 40 24 أبوسمبل 40 25 الوادى الجديد 39 22 شلاتين 35 22 ابو رماد 35 21 حلايب 29 23 رأس حدربة 28 22

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