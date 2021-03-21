عقوبة 20 سنة وعزل الطبيب.. الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديلات ختان الإناث

جدة - نرمين السيد - واستهدف مشروع القانون وفقًا لتقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتى وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التى تضرب بجذورها فى أعماق المجتمع المصرى، وتمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم عليها المجتمع.

وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها.

ونص مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام:

(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (۲۹۲ مکررا) و(۲۲ مكررا أ)

قانون العقوبات النصان الآتيان:

مادة ( ۲۲ مكرراً)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاول لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بعزل الجانى من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرىفيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم فى الجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار بالمواقع الاليكترونية التى يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

مادة ٤٢ مكررا أ: يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررًا على النحو المنصوص عليه بالمادة (۲۲) مكررة، كما يعاقب بالحبس كل من روَّج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (۱۷۱) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.