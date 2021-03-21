الرئيس السيسي يقدم 6 هدايا للمرأة في عيد الأم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، وكرم عددا من الأمهات المثالية في كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، أجهزة الدولة، بإصدار مجموعة من التشريعات لحماية المرأة تمثلت في الآتي:

- وجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر والنص صراحة على السن القانونية للزواج.

- اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المرأة في المواصلات العامة.

- كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، البنك المركزى بدراسة التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض للمرأة.

- تكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون تنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية وبرامج تثيقيف مالى.

- تكليف الوزارات المعنية الحد من ظاهرة الغرامات والمساهمة في الحد منها، تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات.

- كلف السيسي وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة في وضع المرأة في مركز مجالس الإدارات العامة.