وبدأت بشائر رمضان.. منحة 1000 جنيه لجميع العاملين بهذه الجهات الحكومية

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محمد سياف - ابو ظبي - وبدأت بشائر رمضان بـ منحة 1000 جنيه لبعض موظفي الدولة بمناسبة هذا الشهر الكريم، حيث بعض الهيئات والوزارات والجهات الحكومية بمنح موظفيها منح في المناسبات الدينية مثل الأعياد أو مولد النبي أو حلول شهر رمضان، وذلك مساعدة من هذه الجهة لمواظفيها لمواجهة الأعباء المالية والظروف المعيشية، أو تقديراً لجهودهم في خدمة العمل، أو تحفيزاً لهم لبذل المزيد من الجهود للتقدم بتلك المصالح الحكومية.

منحة 1000 جنيه لجميع العاملين بهذه الجهات الحكومية

هذا وقد قام رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي بالتصديق رسمياً على صرف منحة 1000 جنيه لجميع العاملين بجامعة الأزهر الشريف في القاهرة والأقاليم، وذلك تقديراً منه لجهودهم المبذولة في امتحانات الترم الأول في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شدد المحرصاوي على ضرورة صرف منحة الـ1000 جنيه قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك لجميع العاملين في هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعمال والإداريين وذلك تخفيفاً للعبء على كاهلهم مع حلول شهر رمضان ونظراً لجهودهم المبذولة.

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وفي سياق متصل فقد شارك رئيس جامعة الأزهر في البرنامج التدريبي الخاص برؤساء الجامعات، وذلك لتدريب رجال الدولة المصرية في جميع الوظائف الحيوية والقيادية بالجامعات المصرية.