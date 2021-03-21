قوانين لحفظ حقوق المرأة.. أبرز توجيهات السيسى فى احتفال الأم المثالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، بحضور السيدة الأولى انتصار السيسى، ورؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، اليوم الأحد: "حريصون نسمع من الكل وإجراء الحوار المجتمعى ونصل إلى خلاصات تلبى كل المطالب بشكل كويس ويكون فيه مصلحة الناس وتصلح وتسعد الأمور طبقا للتطور اللى حصل فى المجتمع".

وشدد الرئيس السيسى، على أن قضية انفصال الأزواج، أمر وارد وصعب على الجميع خصوصًا الأبناء، مؤكدًا أن القانون "مش كل حاجة"، وتساءل: "هل إحنا مستعدين نوفر ما أمكن نوفر مناخ مناسب للطفل والطفلة فى الأسر التى انفصلت لم توفق؟".

وتابع: "مش عاوز أقول إنها مش قضية خطيرة، بل هى بالفعل قضية خطيرة، إزاى نقلل ما أمكن من أثر ذلك على الطفل والطفلة، صدقونى.. أنا بقول للجميع.. الأب اللى بيلوم قدام بنته أو إبنه على أمه.. أو الأم اللى بتلوم زوجها أمام ابنها أو ابنتها، صدقونى بتعمله أول شرخ حقيقى فى شخصية الطفل ده"، مضيفًا: "الخلاف بين الزوج والزوجة والانفصال ممكن يحصل .. لكن خدوا بالكم إن الطفل الصغير اللى بتقولوله كلام مش طيب هايبقى راجل والبنت هاتبقى ست امنحوهم فرصة إنهم يبقوا استقامة وشخصية متوازنة ".

وأضاف: "القانون مش هيقدر يعمل كل حاجة.. ممكن ينظم إجراءات فقط.. ولكن لازم الحد الأدنى اللى أقدمه كأم أو كأب قربان للزواج الفاشل ده إن نتحدث بكل إيجابية عن الطرف التانى.. وده علشان إننا خايفين على أولادنا ويطلعوا أسويا ولا أحد يسيئ للآخر".

وقال السيسى، إن شيخ الأزهر تواصل معه حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعدته المشيخة، مضيفًا: "أقدم له التحية على ما توصل له الأزهر حول هذا المشروع، والهدف إننا نخلى حياة الناس أبسط وأفضل".

وأكد الرئيس أن الدولة تحركت بشكل كبير فى مشروع "حياة كريمة" من أجل دعم المرأة المصرية قائلا: "والله العظيم كنت بعمل كده علشان الست وأولادها.. ولازم نحافظ على حق المرأة".

وأضاف السيسى: "من مروءة الراجل الحفاظ على حق المرأة والمفروض كرجال إعطاء المرأة حقوقها.. وكان هدف من أهداف القضاء على المناطق الخطرة وغير الآمنة الحفاظ على أهلنا وعلى المرأة المصرية فى ظل الظروف الصعبة".

وتابع: "مشروع حياة كريمة بدأنا منذ سنتين.. ولكن محتاجين خطوة وقفزة كبيرة، وعدد الوحدات اللى محتاجين تطويرها فى القرى لتليق بالأسر ستصل إلى 100 ألف وحدة سكنية فى الـ1500 قرية مصرية المستهدفة، والهدف إن السيدات المصريات الموجودة فى الريف والتى تعانى من الحال مثل نقص الخدامات مثل الصرف الصحى والغاز، حريصون بشكل جاد على تطوير الريف".

وشدد السيسى، على أن مشروع تطوير الريف المصرى يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه فى كل مرحلة، ومن خلال الحديث مع رئيس الحكومة فى هذا الشأن كان الحديث عن أن المشروع يحتاج إلى 150 مليار جنيه، مضيفًا: "نسعى إلى توفير هذا المبلغ والبدء فى تطوير المشروع"

وأضاف أن الحكومة والدولة قادرة على تدبير هذه الأموال لتطوير حياة ما يقرب من 55 إلى 60 مليون مواطن وعلى رأسهم السيدة المصرية.

وتحدث السيسى عن قضية الغرامات، قائلا: "تم التصدى لهذا الموضوع على أمل أنه ينتهى ولكن العدد يزيد رغم مبادرات الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة والوقوف جنب الأسر المحتاجة.. وصعب جدًا زيادة عدد الغرامات كل فترة ".

واستطرد قائلا: "فيه حاجة لقيتها فى الريف.. واتكلمت مع وزيرة التضامن السابقة فى هذا الشأن.. والموضوع ده مش موجود فى الحضر ولكن فى الريف.. ويحب أن يحدث حولها نقاش كبير ويمكن أن يشكل قوة دفع للإعلام والمؤسسات الدينية للتعامل مع هذا الأمر.. فيه أسر فى الريف تصر على أن تشترى تليفزيونين وتلاجتين و10 بطانين لتجهيز العروسة.. طب ليه غسالتين.. وبيقولوا الريف عيب أنه لو محدش جاب كده.. مجابشى فى الجهاز بالطريقة دى.. طبعا الأسر تقوم بالواجب مع بناتها وياريت الموضوع نفكر فيه ويعاد النظر فيه بشكل كبير لأن ده مش عادة طيبة.. وحتى لو كان معانا فلوس لده.. نعمله ليه ربنا ميرضاش بكده .. وفيه غارمات بتقترض علشان تجهز بنتها بالطريقة دى".

وقال الرئيس إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا، وتابع: "إحنا على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاى برة".

وأضاف: "اللقاحات والتطعيمات ماشين فيها وشغالين عليها ولكن يبقى جهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية والموضوع طول شوية معلش ولكن معندناش خيار تانى، احنا أقل الدول اللى ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا ونتمنى من الله أن يلطف بنا".

ووجه السيسى حديثه للمصريين: "بقول إن إحنا من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر خصوصا مع شهر رمضان.. وهاتبقى الناس عاوزة العزومات، عاوزين الأمر ينتهى بسلام ".

وعبر الرئيس عن سعادته البالغة والفخر الشديد وهو يشهد الاحتفال السنوى بالمرأة المصرية العظمية، مضيفاً: "اغتنم الفرصة لأقدم تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية"

وأوضح: "المرأة المصرية هى ضمير الأمة والحارس الأمين على الهوية المصرية، هى السند والأمل فى كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، وكانت وما زالت الدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن".

ودعا الرئيس الحضور بالوقوف تقديرًا للمرأة المصرية وتقديم التحية لها تقديرها لها على ما تقوم من جهود وتضحيات للوطن الغالى مصر، وداعب السيسى الحضور: "هيبقى فيه مشكلة كبيرة مع الرجالة بعد كده ".

وقال السيسى، إن احتفالية المرأة المصرية صارت تقليدا عزيزا علينا جميعا، وقريبة إلى قلبه، حيث أصبحت بمثابة درع سنوى تمنحه الدولة المصرية للمرأة المصرية تعبيرا عن مدى الامتنان والاحترام والتقدير لما تقوم به من جهود وتضحيات يومية ومشاركة هامة فى بناء الوطن .

وتابع السيسى: "المرأة هى الأم.. نهر العطاء والتفانى والتضحية التى تواجه جميع التحديات دون كلل أو ملل.. وهى الابنة والزوجة القوية الشجاعة المخلصة.. هى المرأة العاملة وربة الأسرة نجدها فى جميع أدوارها بالمجتمع تتمتع بالشخصية المحاربة.. وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أى مصالح".

وشدد السيسى على أن احترام المرأة المصرية وتقدير دورها.. قديم قدم الحضارة المصرية، حيث وصل هذا التقدير فى عهد التاريخ القديم.. إلى درجة التقديس فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة.. فى صورة امرأة... وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم فى تعظيم مكانتها فى المجتمع.

وأضاف السيسى: "توالت قصص بطولة المرأة المصرية فى جميع المجالات... فهى بمثابة قصة كفاح ونضال وتضحية تستحق منا كل الفخر والتقدير والاحترام"، مضيفا: "منذ أن توليت مسؤولية هذا الوطن، جعلت دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا فى خطة الدولة الشاملة للتنمية... وها نحن نجنى ثمار ما قمنا به... فقد أصبحت المرأة المصرية نموذجا يحتذى به فى جميع المحافـــل الدوليـة فـى شــتى المجـالات".

وأوضح الرئيس أن المرأة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به فى شتى المجالات، موجها حديثه للمرأة المصرية قائلا: "أنت البطلة فى نجاح سياسات الدولة وخططها فلولا قوتك وعزيمتك وقدرتك على التحمل ما كنا لنصل إلى ما نحن اليه الآن، ودائما كنت إكسير النجاح فى كل معادلة صعبة مر بها الوطن".

ووجه السيسى، بقيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإصدار مشروع قانون لمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر"، مشيرا إلى أنه قانون مستقل والنص صراحة على السن القانونى للزواج.

كما وجه الرئيس، بقيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان فى وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة فى كافة المواصلات، كما وجه بقيام البنك المركزى بدراسة كيفية القضاء على التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض للمرأة ومراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجاً .

وكلف السيسى جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية وبرامج تثقيف مالى، و تكليف الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الغرامات والمساهمة فى الحد منها، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية .

كما كلف الرئيس السيسى وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة بمتابعة وضع المرأة فى مجال صنع القرار، والاستعانة بها فى مركز مجالس الإدارات العامة والخاصة، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعى باتخاذ إجراءات تبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لجودتها".

ووجه السيسى حديثه للمرأة المصرية قائلا: "أنتن فى قلب الدولة المصرية وعقلها، فحماية مستقبل سيدات وفتيات مصر أصبح أولوية تحملها كل مؤسسات الدولة، وعليكن دائما أن تدركن: أنكن درع مصر وصمام أمانها.. ومفتاح مستقبلها."

وألقى الرئيس السيسى، دعاءً، خلال الاحتفالية مختتماً به كلمته قائلا: "اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أن ربى على صراط مستقيم".

وكان السيسى والسيدة قرينته، شاهدا فيلما تسجيليا بعنوان: "نساء التضامن"، والذى يرصد شهادات عن دور الدولة المصرية فى مشروع "تكافل وكرامة"، وكيفية دعم المرأة المصرية فى توفير مشروعات صغيرة تساعدهن مثل مشروع "مستورة"، وغيرها.

كما حرص الرئيس على إضفاء البهجة والطمأنينة، لدى الطفلة "مايا"، حيث صعد إلى المسرح لمصافحتها، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات.

وكانت الطفلة الصغيرة أعربت عن أمنيتها فى مقابلة الرئيس السيسى.