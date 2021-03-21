رسامة كاهن جديد لكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - كان الأنبا ماركوس أسقف الإيبارشية، قد صلى اليوم قداس الأحد الثانى من الصوم الأربعينى المقدس (أحد التجربة) فى كنيسة الشهيد مارجرجس بكفر الخير، التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح، بدأ نيافته صلوات سيامة الشماس جورج ميخائيل لينال درجة القسيسية باسم القس أنجيلوس. شارك فى صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والشعب. وتوجه الكاهن الجديد إلى دير الشهيد مارمينا بمريوط لقضاء فترة الأربعين التالية للسيامة به.

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