النشرة المرورية: زحام بكوبرى حلمية الزيتون والعجوزة وسيولة بروض الفرج

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور 14 مايو للمتجه إلى ميدان سموحة، وأحجام متفرقة بمنطقة فيكتور أمانويل للمتجه إلى كايروسيز مول، وبعض الأحجام بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وتابع صابر أن، محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام المتفرقة فى شارع جيهان بمدينة المنصورة، ومحافظة بورسعيد تنحصر فيها الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، ومحافظة القليوبية تنحصر فيها الأحجام عند ميدان المؤسسة للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة ومتجه لمطلع الطريق الزراعى ومناطق ميت نما.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأضاف صابر أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال بسبب توسعة الطريق الدائرى، وخاصة أعلى دائرى الأوتوستراد للمتجه إلى منزل البساتين، وأعلى مناطق المنيب، وأعلى مناطق الوراق، وأعلى مناطق المرج الجديدة.

وأشار صابر إلى أن محور 26 يوليو تنحصر فيه الأحجام عند منطقة شارع ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ زايد، ومتجه لميدان لبنان، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام المتفرقة فى شارع الجامعة، ناصحا بسلوك شارعى مراد أو السودان، وكذلك بعض الأحجام فى كورنيش العجوزة للقادم من مستشفى الشرطة، ومتجه لميدان الكيت كات وإمبابة؛ بسبب أعمال التوسعة، ناصحا بسلوك كوبرى الدقى أو شارع الدقى، أو شارع السودان.

ولفت صابر إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب بكوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، مشيرا إلى وجود أحجام متفرقة بكوبرى حلمية الزيتون ويفضل للقادم من مناطق مصر الجديدة ومتجه للمطرية استخدام كوبرى سراى القبة.

ونبه صابر على ظهور بعض الأحجام أسفل كوبرى المشير أبو غزالة، بمحور شارع الثورة نتيجة وجود أعمال بمناطق النادى الأهلى، ويفضل سلوك المحاور البديلة أو منطقة التحويلات بشارع نادى الفروسية ونخرج منه لشارع عمر بن الخطاب ونخرج منه إلى مناطق سيتى ستارز وسلوك محور النصر.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090" بأن كوبرى الفنجرى للمتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، يشهد بعض الأحجام، ناصحا باستخدام شارعى لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.