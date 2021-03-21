أسماء المكرمات فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، وخلال الاحتفالية حرص الرئيس السيسى، على إضفاء البهجة والطمأنينة، لدى الطفلة "مايا"، حيث صعد إلى المسرح لمصافحتها، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، كانت الطفلة الصغيرة، أعربت عن أمنيتها فى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وننشر أسماء المكرمات من الرئيس السيسى خلال الاحتفالية، وفقا لما أعلنه المجلس القومى للمرأة، وهن:

1 - السفيرة فايزة أبو النجا أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية

2- الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

3 - الدكتورة فايقة الرفاعى خبيرة مصرفية وأكاديمية وأول وكيلة لمحافظ البنك المركزى المصري

4 - الإعلامية سناء منصور أبرز الوجوه الإعلامية وأهم قيادات مبني ماسبيرو على مدار سنوات عملها.

5- الدكتورة ليل تكلا أحد أبرز القانونيين وأول سيدة تنتخب لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصرى، أستاذ القانون والإدارة.

6- الدكتورة أحلام حنفى مدير هيئة المصل و اللقاح سابقا وعضو بالمجلس القومى للمرأة

7- الدكتورة إقبال السمالوطى رئيس جمعية حواء المستقبل.

8- ناهد متولى المنشاوى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية - لقبت بأم المصريين .

9- المجاهدة السيناوية فرحانه قصة كفاح ضد الاحتلال شيخة مجاهدات سيناء فى فترة الحرب

10- إجلال رأفت أستاذ متفرع بقسم العلوم السياسية، و تشغل رئيسة اللجنة المشرفة على جائزة حلمى شعراوى للدراسات الإفريقية.

11- منال سعيد محمد السيد، زوجة الدكتور ياسر عثمان مصطفى وكان يعمل استشارى أمراض صدرية فى مستشفى المعمورة وتوفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

12- الدكتورة إلهام محمد محمود محمد، عملت كمدير لمستشفى إسنا للعزل بالأقصر حوالى 6 أشهر قادت خلالها منظومة العمل داخل واحدة من مستشفيات العزل الرئيسية فى مصر خلال الجائحة وحققت نتائج مرضية جدا ونسب شفاء عالية بين المرضى، ثم تم تعيينها وكيلا لمديرية الشئون الصحية بالأقصر لتشارك فى قيادة المنظومة الصحية بالأقصر خاصة فى ظل بدء تطبيق التحول لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

13- الدكتورة ميرفت السيد أحمد السيد، قادت مستشفى العجمى المخصصة للعزل لمدة 120 يوما بشكل متواصل منذ بدء الجائحة حتى يوم 1 يوليو 2020 حيث صدر قرار بترقيتها للعمل كوكيل لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتشارك فى قيادة المنظومة الصحية بالإسكندرية .

14- الممرضة منال عبد العال محمد عيد، أخصائية تمريض بمستشفى ابو تيج للعزل وقامت بتقديم اقصى مجهود اثناء فترة تواجدها لخدمة مرضى فيروس كورونا .

15- الممرضة منال محمدى سليمان جمعة، رئيس التمريض بمستشفى العجوزة للعزل حيث قامت بقيادة فريق التمريض بتقديم خدمة على أكمل وجه لجميع المرضى المحجوزين بالمستشفى.