انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة ابريل 2021 وقيمة الزيادة في الأسعار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أسعار البنزين الجديدة، يترقب جميع المواطنين في مصر الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي والتي تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر لمناقشة أسعار البنزين في مصر ومقارناتها باتجاه الأسعار العالمية وأسعار الدولار، وخلال أيام قليلة وبالتحديد في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل سوف تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين الجديدة في مصر والتي سوف يتم العمل بها حتى شهر يونيو المقبل.

موعد إعلان أسعار البنزين للربع الثاني من العام الجاري 2021 وقيمة الزيادة في الأسعار:-

خلال أيام قليله وبالتحديد في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري ستعقد لجنة التسعير التلقائي بتسعير البنزين والمواد البترولية اجتماعها الربع سنوي للإعلان عن أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم العمل بها اعتباراً من شهر أبريل ولمدة ثلاثة أشهر، وهناك اتجاه عام لرفع أسعار البنزين للربع الثاني من العام 2021 بسبب ارتفاع خام برنت في الأسواق العالمية خلال الثلاث أشهر الماضية، بالإضافة إلى ذلك يتم احتساب قيمة النقل والتكرير وغيرها من المصروفات الأخرى.

وبصفة عامة فقد أعطى مجلس الوزراء الحرية للجنة التسعير التلقائي سواء برفع أو خفض أسعار منتجات البترول والمواد البترولية في ضوء سعر خام برنت في الأسواق العالمية وتكلفة النقل والتكرير وغيرها من المصروفات الأخرى، على ألا تتعدى قيمة الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار عن 10% من سعر المنتج الحالي.

وهناك توقعات بأن هناك اتجاهاً في رفع أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم إعلانها في الأسبوع الأول من شهر أبريل على أن يستمر العمل بها حتى نهاية يونيو المقبل وذلك بسبب ارتفاع خام برنت وهو المحدد الرئيسي لأسعار المواد البترول في مختلف بلدان العالم، والتوقعات تشير إلى الزيادة في أسعار البنزين سوف تكون طفيفة بقيمة 25 قرش وفي جميع الأحوال فإنها لن تتخطي قيمة ال 10% من سعر المنتج الحالي حيث تبلغ أسعار البنزين الحالية كما يلي:-

المنتج السعر بنزين 80 6.25 جنيه بنزين 92 7.50 جنيه بنزين 95 8.50 جنيه السولار 6.75 جنيه

وقد قامت لجنة التسعير التلقائي في السنوات الماضية منذ رفع الدعم عن سعر البنزين والمواد البترولية بخفض السعر مرة والتثبيت أكثر من مرة وفي الغالب تكون الزيادات في السعر طفيفة حتى لا ترتفع أسعار السلع والخدمات.