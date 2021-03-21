فى عيد الأم.. وزيرة الصحة تؤكد تقدير الرئيس لدور سيدات الفريق الطبى

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، مجموعة من سيدات الفريق الطبى من الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى زوجة أحد الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أعربت عن سعادتها وفخرها بالجهود التى بذلتها الأطقم الطبية والعمل بكل إخلاص وتفانٍ، مؤكدةً تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعطائهم وتضحياتهم التى لن ينساها التاريخ لحماية الوطن خلال تلك الفترة من مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لهن ولأسرهن، لدورهن الكبير الذى ظهر جليًا فى إدارة الأزمة واستكمال مسيرة العمل الدؤوب رغم ما واجهه العالم أجمع من تحديات، مما كان له أثر كبير فى السيطرة على الأزمة، كما أوصتهن الوزيرة بمتابعة العمل وإعلاء مصلحة المريض حيث إن كل خطوة وكل جهد يبذلنه يساوى حياة. ومن جانبهن توجهت السيدات من الفريق الطبى بالشكر للدكتورة هالة زايد، لدعمها الدائم للأطقم الطبية وحرصها على التواصل المستمر معهم منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال اجتماعاتها الدورية عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" من داخل مستشفيات العزل، مما كان له أثر كبير فى تقديم الدعم لهم وتلبية كافة الاحتياجات والتغلب على التحديات التى واجهتهم، معربين عن سعادتهم بلقاء وزيرة الصحة والسكان والذى يدل على تقديرها الكبير لجهود كافة الأطقم الطبية.

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