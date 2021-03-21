إنفو جرافيك.. فى اليوم العالمى للمياه.. أبرز إنجازات وزارة الرى

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك حول اليوم العالمى للمياه، يتضمن أهم المعلومات والتوقعات حول وضع المياه عالميًّا، إذ يحتفى العالم فى 22 مارس سنويًّا منذ عام 1993، باليوم العالمى للمياه، تذكيرًا بأهمية المياه العذبة، وتعذر حصول أكثر من مليارى فرد على المياه الصالحة للشرب، وكذلك اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك رغم عوائق الزيادة السكانية وتغير المناخ.





وفى هذا الإطار اتخذت وزارة الموارد المائية والرى العديد من الإجراءات فى السنوات الماضية منذ 2014، بهدف المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك لتفادى أزمات المياه محليًّا، وذلك بالتوازى مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وكان أبرزها: •494 محطة رفع تم إنشاؤها/ إحلالها وتجديدها بجميع محافظات الجمهورية. •1180 كم أطوال ترع تم تأهيلها بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه حتى 8 مارس 2021. •516 ألف فدان مساحة الأراضى المستهدف تطبيق طرق الرى الحديث بها فى 2020/ 2021. كما أنه وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، سيزيد الطلب على المياه عالميًا بنحو 50% بحلول 2040، كما أن قرابة 4.2 مليار نسمة أى نصف سكان العالم حاليًا يفتقرون للصرف الصحى الآمن.

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