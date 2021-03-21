3 أنواع للتجارب فى عظة الأنبا يوأنس اليوم على قناة أون

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، اليوم الأحد كلمة عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON-dmc -الحياة -cbc)، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية.





وجاءت العظة حول أحد التجربة (الأحد الثانى من الصوم الأربعينى المقدس)، وأنواع التجارب التى يتعرض لها الإنسان قياسًا على ما جرب الشيطان به السيد المسيح فى إنجيل أحد التجربة الذى يوافق اليوم. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها فى شهر مارس الماضى.

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