 تقديرًا لجهوده.. إهداء درع كلية الدفاع الوطنى لوزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - أهدى اللواء تامر شوشة، مدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، اليوم الأحد، درع كلية الدفاع الوطنى للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية.





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