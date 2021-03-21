فيديو: كوبرى أسوان الملجم.. تحفة فنية على نهر النيل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن الكوبرى المعلق يربط بين مدينة أسوان ومدينة أسوان الجديدة، ويطل على الكوبرى المسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة، والممشى السياحى وكورنيش مدينة أسوان الجديدة.

ولفتت إلى أن الكوبرى هو ثانى الكبارى المعلقة فى مصر بعد كوبرى السلام أعلى قناة السويس.

وأشارت إلى أن كوبرى أسوان المُلجم تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى، إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.