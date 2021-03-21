فيديو- نساء التضامن.. فيلما تسجيليًا يعرض جهود الوزارة أمام الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "نساء التضامن" من إعداد وزارة التضامن الاجتماعى، وقصص حياتية أبرزتها وزارة التضامن لتشكيل نسيج التنمية فى المجتمع المصرى.





تناول الفيلم التسجيلى، القضايا التى عانت منها بعض النساء منهن السجينات الغارمات، وإعادة تأهيلهن عقب خروجهن من السجن، وعدم استدانتها مرة أخرى. كما تناول الفيلم التسجيلى الأطفال اليتيمات فى مبادرة "حياة كريمة" برعاية الدولة من خلال برنامج "تكافل وكرامة". جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021.

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