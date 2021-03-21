صور.. الخارجية تحتفى بالعلماء المصريين الفائزين بجائزة كوانى نكروما

جدة - نرمين السيد - كرمت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، العلماء المصريين الثلاثة الحاصلين على جائزة "كوامى نكروما" للتميز العلمى عن عام 2020، وهم الدكتور صلاح عبية أستاذ الضوئيات والمواد الذكية بجامعة زويل، والدكتورة فكيهة الطيب هيكل أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتورة إلهام على أستاذ البيئة وعلوم المحيطات بجامعة السويس.





جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندى مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية للعلماء الثلاثة، وسلمتهم شهادات تقدير رمزية ونقلت إليهم تحيات وزير الخارجية وتهانيه لهم لحصولهم على هذه الجائزة السنوية الهامة كإنجاز آخر يضاف إلى سجل الإنجازات التى حققتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى 2019-2020، وذلك فى تجسيد جديد للدور الريادى المصرى الفاعل داخل منظومة الاتحاد الإفريقى فى دعم رسالة العلم والبحث العلمى بما يخدم مصالح القارة الإفريقية ويلبى آمالها وطموحاتها التنموية. من جانبهم، قدم العلماء الثلاثة الشكر لوزارة الخارجية على هذه اللفتة الكريمة بتكريم العلماء المتميزين خصوصًا داخل القارة الإفريقية، بالرغم من الظروف والتحديات التى تفرضها جائحة فيروس كورونا والتى حالت دون تنظيم الاحتفال السنوى الذى يُقام فى مقر الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا، وهو الاحتفال الذى استعاضت عنه مفوضية الاتحاد الإفريقى بتنظيم احتفالية افتراضية شارك فيها كل من مفوضة الاتحاد الإفريقى للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا والسفير المصرى فى أديس أبابا يوم 16 مارس.

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