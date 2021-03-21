بوابة للتعليم فى أوروبا.. انطلاقة جديدة للجامعة الفرنسية فى مصر

جدة - نرمين السيد - شاركت الجامعة الفرنسية فى مصر بمعرض Edugate - الذى أقيم بمصر فى الفترة من ٩ إلى ١١ مارس ٢٠٢١ بفندق كمبنسكى بالقاهرة – وشهد المعرض انطلاقة جديدة للجامعة الفرنسية فى مصر حيث عرضت الجامعة هويتها البصرية الجديدة.





ويأتى ذلك نتيجة لإعادة تأسيس الجامعة بقيادة الحكومتين المصرية والفرنسية باتباع سياسة جديدة أقرت فى عام ٢٠١٩ والتى تشمل تطورات استراتيجية تتزامن مع التمهيد لتأسيس الحرم الجامعى الجديد بمدينة الشروق.

هذا ويجرى تصميم المقر والحرم الجامعى الجديد من خلال مسابقة يشارك فيها خبراء معماريين متميزين؛ لتجسيد رؤية الجامعة ويعكس الحرم الجامعى الجديد المجهودات المشتركة للحكومتين المصرية والفرنسية؛ لإتاحة تجربة فريدة لأجيال المستقبل.

أما عن الهوية البصرية الجديدة للجامعة فقد تم تصميمها بما يعكس الروابط الثقافية القوية بين مصر وفرنسا حيث تجمع بين الشكل السداسى الذى يرمز إلى خريطة فرنسا والمسلة الفرعونية بما يعكس رغبة الجامعة فى بناء تاريخ مشترك وبرؤية مستقبلية تتماشى مع ديناميكية العصر التى تتطلب الإنسيابية.

وصرح الدكتور دونى داربى رئيس الجامعة الفرنسية بمصر بأن عملية التطوير التى تشهدها الجامعة الفرنسية على المحاور المختلفة، واعتماد الهوية البصرية الجديدة للجامعة تأتى فى إطار الاستراتيجية التى تتبعها الجامعة والتى تهدف إلى تعزيز دور الجامعة كجسر للترابط والتواصل العلمى، والثقافى، والحضارى بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتأسست الجامعة الفرنسية فى مصر فى عام ٢٠٠٢، وهى مؤسسة للتعليم العالى تحت إشراف مزدوج من وزارتى التعليم العالى المصرية والفرنسية، وهى مؤسسة متعددة التخصصات، تمنح درجات علمية فى العلوم الهندسية، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعى، والإدارة، والعلوم الاجتماعية، والهندسة المعمارية، واللغات التطبيقية. وتعتبر بوابة حقيقية للتعليم العالى الفرنسى بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى القاهرة حيث يقدم التعليم ثنائى اللغة، باللغتين الفرنسية والإنجليزية فى بيئة ناطقة باللغة العربية.

وتضطلع الجامعة بمسئولية تأهيل جيل جديد من الخريجين المؤهلين بمهارات عالية لسوق العمل بمتطلباته الجديدة.

جدير بالذكر أن الجامعة الفرنسية فى مصر تعمل فى إطار اتحاد المؤسسات الفرنسية الذى يضم مجموعة كبيرة من شركاء الجامعة المانحة للشهادات الفرنسية المعترف بها فى أوروبا، والمعتمدة فى مصر، والمدرجة فى جميع التصنيفات الدولية، هى :

باريس (1) بانتيون – Paris I Panthéon

جامعة السوربون الحديثة -Sorbonne University, Sorbonne Nouvelle University

جامعة نانت Nantes University

جامعة هوات ألزاس Haute Alsace University

و المعهد الوطنى للعلوم التطبيقية فى ستراسبورج the INSA of Strasbourg

كما تركز الجامعة الفرنسية فى مصر على تطوير البحوث الأكاديمية المتميزة بما يتماشى مع احتياجات البيئة الاقتصادية، والصناعية، والاجتماعية، كركيزة لجودة التعليم وسمعة الجامعة دوليا. وتعمل على الاستثمار فى رعاية البحوث العلمية الطموحة.