- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
وأشار المصيلحى خلال الاحتفال وتسليم الدروع، وشهادات التقدير أن المرأة فى وزارة التموين تتقلد العديد من المناصب القيادية، منها مدير مديرية وكذلك رؤساء الإدارات المركزية وغيرها من المناصب.
وأشار المصيلحى، إلى أننا عندما نحتفل بعيد الأم فأننا نحتفل بعيد العطاء، مؤكدا على أن الأم هى رمز العطاء الذى لا ينقطع سواء فى المنزل او العمل.
وخلال الاحتفال كرم المصيلحى، عددا كبيرا من الأمهات المثاليات بمديريات التموين والعاملين بديوان عام الوزارة، وعددا كبيرا من ذوى الهمم أيضاً.
كما كرم وزير التموين، الأب المثالى بالوزارة والذى يعمل بالإدارة المركزية لنظم المعلومات لإعالته والدته وبناته بعد وفاة زوجته.
كما كرم المصيلحى، العميد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية، لتفانيه فى العمل وكذلك مجهوده الكبير الذى يقدمه لإنجاز المشروعات بالوزارة من مراكز خدمة، وغيرها من المشروعات الأخرى، والتى تخدم فى النهاية الأمهات فى كل أرجاء مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير التموين: الأم هى رمز العطاء الذى لا ينقطع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.