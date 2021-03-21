صور.. وزير التموين: الأم هى رمز العطاء الذى لا ينقطع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الوزارة تقدم كل الدعم للسيدات العاملات فى الوزارة والقطاعات التابعة لها ومديريات التموين، وذلك خلال احتفاله بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات بالوزارة.





وأشار المصيلحى خلال الاحتفال وتسليم الدروع، وشهادات التقدير أن المرأة فى وزارة التموين تتقلد العديد من المناصب القيادية، منها مدير مديرية وكذلك رؤساء الإدارات المركزية وغيرها من المناصب.

وأشار المصيلحى، إلى أننا عندما نحتفل بعيد الأم فأننا نحتفل بعيد العطاء، مؤكدا على أن الأم هى رمز العطاء الذى لا ينقطع سواء فى المنزل او العمل.

وخلال الاحتفال كرم المصيلحى، عددا كبيرا من الأمهات المثاليات بمديريات التموين والعاملين بديوان عام الوزارة، وعددا كبيرا من ذوى الهمم أيضاً.

كما كرم وزير التموين، الأب المثالى بالوزارة والذى يعمل بالإدارة المركزية لنظم المعلومات لإعالته والدته وبناته بعد وفاة زوجته.

كما كرم المصيلحى، العميد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية، لتفانيه فى العمل وكذلك مجهوده الكبير الذى يقدمه لإنجاز المشروعات بالوزارة من مراكز خدمة، وغيرها من المشروعات الأخرى، والتى تخدم فى النهاية الأمهات فى كل أرجاء مصر.