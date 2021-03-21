جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن نتيجة الصف الثانى الثانوى، سيتم إعلانها الساعة 12 ظهرًا، أما نتيجة الصف الأول الثانوى، فمن المقرر إعلانها الساعة 8 مساءً. ومن المقرر عرض النتيجة من خلال الموقع الرسمى https//moe-register.emis.gov.eg.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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