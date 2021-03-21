القومى للمرأة ناعيا نوال السعداوى: من أهم وأبرز الكاتبات المصريات

جدة - نرمين السيد - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه الطبيبة والكاتبة والروائية الكبيرة الدكتورة نوال السعداوى، التى وافتها المنية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض .





وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ حزنها لوفاة الكاتبة الكبيرة نوال السعداوى، مؤكدة أنها تعد واحدة من أهم وأبرز الكاتبات والروائيات المصريات والعربيات، اهتمت بقضايا المرأة وحقوقها بشكل كبير ضمن اهتمامها بحقوق الإنسان بشكل عام.

وتقدم المجلس، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة وجمهورها وقرائها، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

يذكر أن نوال السعداوى، هى طبيبة أمراض صدرية وطبيبة أمراض نفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة خصوصًا، كتبت العديد من الكتب عن المرأة فى الإسلام، واشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان.

أسست جمعية تضامن المرأة العربية وساعدت فى تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، كما نالت ثلاث درجات فخرية من ثلاث قارات، وحصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفى عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.

شغلت نوال السعداوى، العديد من المناصب مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحى فى وزارة الصحة فى القاهرة، الأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، غير عملها كطبيبة فى المستشفى الجامعى، ونالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة، وأسست جمعية التربية الصحية وجميعة للكاتبات المصريات، وعملت فترة كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحررة بمجلة الجمعية الطبية.