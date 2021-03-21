شيخ الأزهر: كونوا لأمهاتكم كما كن لكم

جدة - نرمين السيد - وكتب شيخ الأزهر، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "الأم هى تجسيد لأسمى معانى الحُب والعطاء، والتضحية والوفاء، وهى المأمن فى المُلمات، وحصن القلب فى الفَزعَات".

وتابع: "أعلى ربنا منزلتها فجعل الجنة عند قدميها، وكرر نبينا صلى الله عليه وسلم فى برها الوصية، فقال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك".

واختتم قائلا: "فكونوا لأمهاتكم كما كن لكم".