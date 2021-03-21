هند جاد: الرئيس السيسى يعتبر المرأة بطلة فى نجاح سياسات الدولة

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن هذا الدعم ينطلق من قناعات ثابتة وليس وليد موقف، أو أحداث عارضة، ويتسق مع روح دولة 30 يونيو، التى تعتبر المرأة كما قال الرئيس فى الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية 2021:" بطلة فى نجاح سياسات الدولة".
وقالت إن الرئيس أيضا أب يريد إرساء مبدأ العدالة فى العلاقات الاجتماعية، إذ أكد اليوم أن انفصال الأزواج أمر صعب، مشددا على ضرورة وجود قانون للأحوال الشخصية متوازنا للجميع.
وأشادت بتوجيه الرئيس لأجهزة الدولة بإعادة النظر فى تجهيز العروس بالريف ومساعدة الغارمات، وكذلك قانون لمنع الزواج المبكر وحماية المرأة فى وسائل المواصلات العامة، وتكليفه البنك المركزى بدراسة القضاء على التمييز القائم على الجنس فى قروض المرأة، والاستعانة بالمرأة فى مجالس الإدارات العامة والخاصة، وتكليف وزارة التضامن بتبسيط إجراءات دور الحضانة.
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