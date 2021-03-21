تكريم الأمهات المثاليات العاملات في وزارة النقل

فى ضوء حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة المصرية وضرورة الارتقاء بمكانتها فى المجتمع فى مسيرة العمل الوطنى والإنسان كرم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم عدد من الأمهات المثاليات العاملات في وزارة النقل

حيث أكد الوزير في كلمته ان هذا التكريم يجسد مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتكريم كافة الأمهات وتكريم المرأة المصرية التي تشارك دائما بدورها الإيجابي في صناعة مستقبل افضل لمصرنا الحبيبة

مشيراً الى حرص وزارة النقل على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة فى هيئاتها وشركاتها التابعة وهو مايدل على مدى التقدير والثقة التي توليها الوزارة لكل العلامات بها

كما توجه الوزير بالشكر للأمهات المثاليات على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملى فى أداء وظيفتهن، داعياً جميع العاملين والعاملات لبذل المزيد من العمل والجهد في تحقيق أهدافه