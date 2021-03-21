السيسى يستجيب لمناشدة أم شهيد بإطلاق اسمه على مدرسة بالسويس

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامجه "على مسؤوليتى" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يستجيب لكثير من الحالات التى ضحت من أجل هذا الوطن.
وكانت منال حمدى قالت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج صالة التحرير، إنها أم شهيدين ضابط جيش، ومهندس مدنى، وكانت قد فقدت طفلين قبل ولادتهما، لكن اختارهم المولى عز وجل ليلحقا بأخويهما.
وأضافت: فخورة بهما وعيدى وعيدهم فى الجنة إن شاء الله، مشيرة إلى أن ابنها محمد حلم بدخوله الكلية الحربية وهو فى الثانوية، وبالفعل نجح فى الالتحاق بالكلية.
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