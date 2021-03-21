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لترسيخ أسس المواطنة.. الهيئة المصرية تصدر كتاب حماية الكنائس فى الإسلام

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أحمد جاد 2021-03-21 19:19 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية باللغات الأجنبية) كتاب "حماية الكنائس فى الإسلام" إشراف وتقديم أستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجمًا بأربع لغات : (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – اليونانية)، مع تتابع عملية الترجمة لباقى كتب السلسلة.

ويبرز هذا الكتاب أن الإيمان بالتنوع سنة من سنن الله الكونية، حيث يقول الحق سبحانه : "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ " (هود : 118-119) ، فلا إكراه فى الدين ولا على الدين ، حيث يقول سبحانه وتعالى : "لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ”(البقرة : 255).

حماية الكنائس فى الإسلام

ويعمل على ترسيخ فقه العيش المشترك وأسس المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق، فالوطن لجميع أبنائه وهو بهم جميعًا.

حماية الكنائس فى الإسلام
حماية الكنائس فى الإسلام

ويفند بالحجة والبرهان شبه المبطلين، ويصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة، سواء أكانت هذه المفاهيم ناتجة عن سوء قصد أو سوء فهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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