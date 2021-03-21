خالد ميرى: انتخابات نقابة الصحفيين بنادى المعلمين

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن ساحة الانتظار بدار القضاء العالى صغيرة، كما أنها غير متاحة للتأجير ونفس الأمر ينطبق على جمعية الشبان المسلمين، وأوضح وكيل النقابة أنه التقى أمس مع خلف الزناتى نقيب المعلمين، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على أن تستضيف نقابة المعلمين الجمعية العمومية والانتخابات فى مقر ناديها بالجزيرة وهًو أرض فضاء منبسطة مساحتها 5600 مترًا تكفى للجان الـ 32، وبها مساحة أكبر من الحدائق لراحة الأعضاء وقاعة مساحتها ألفى متر لاستضافة الجمعية العمومية.

وأوضح ميرى أن نقيب المعلمين أخبره بأنه لن يتم تقاضى أية قيمة إيجارية تقديرًا للجنة المشرفة على الانتخابات والجماعة الصحفية.

واختتم ميرى حديثه بأن اللجنة فى انتظار رأى مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأنها التقت أمس بعدد من الزملاء المرشحين واللذين أكدوا موافقتهم على هذا الاقتراح، وقال ميرى إن المكان يضمن سلامة الزملاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية.