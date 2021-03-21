جمعة: ما تقوم به أكاديمية ناصر العسكرية من بناء الإنسان يفخر به كل وطنى

جدة - نرمين السيد - ترأس الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا مناقشة "بحث إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني"، والمقدمة من الباحث يسرى محمود شفيق عزام، تحت عنوان : "الاستراتيجية المقترحة لوزارة الأوقاف لمواجهة التطرف الدينى فى مصر"، تحت إشراف أ.د شوقى علام مفتى الجمهورية، وعضوية لواء أ.ح أيمن حشيش المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأ.د محمد محمود أبو هاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.





وبحضور اللواء أ.ح طارق أنور هلال مدير عام أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أ.ح تامر عبد المنعم شوشة مدير كلية الدفاع الوطنى، وعدد من العسكريين والأكاديميين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.



وفى بداية المناقشة أعرب وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة عن سعادته البالغة بوجوده فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا التى لها دور كبير فى رعاية مثل هذه الأبحاث المتعلقة بالخطاب الدينى والأمن القومى معًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة فى البناء والتعمير والتنمية المستدامة فى كل ربوع الوطن، وتسابق الزمن بخطى ومعدلات غير مسبوقة فى الإنجاز، وفى الوقت نفسه تواجه قوى الإرهاب والشر بكل قوة وحسم، مشيرًا إلى أن قواتنا المسلحة الباسلة يد تبنى وتعمر وأخرى تحمى وتحرس، مما يتطلب منا جميعًا روحًا وطنية خالصة، والتفافا حقيقيًّا حول المصلحة الوطنية.

وأكد وزير الأوقاف أن ما تقوم به أكاديمية ناصر العسكرية من بناء الإنسان شىء يفخر به كل وطنى، موضحًا أن الله (تعالى) قيض لنا قائدًا حكيمًا أخذ بالوطن إلى بر الأمان.

وفى كلمته وجه أ.د شوقى علام مفتى الجمهورية الشكر والتقدير لهذه المؤسسة العريقة ولجنودنا البواسل قائلاً : "الفخر أن أكون فى هذه الجلسة التى هى برئاسة أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فهو عالم نفخر بجهوده فى مجال تجديد الخطاب الدينى، وبعضوية أ.د محمد محمود أبو هاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء أ.ح أيمن حشيش المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، مؤكداً أن وزارة الأوقاف لها جهود رائعة فى مواجهة الفكر المتطرف، ولاسيما فكر جماعة الإخوان المتطرفة، فجماعة الإخوان هم من أكثر العناصر المتطرفة فى العالم ، وكتاب "هؤلاء هم الإخوان" الذى أصدرته وزارة الأوقاف ممثلة فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب من أهم الكتب الكاشفة لفكر جماعة الإخوان الإرهابية.

وخلال المناقشة أكد اللواء أ.ح أيمن حشيش أن رجل الدين اليوم أضحى مدركًا لمفاهيم الأمن القومى.

وفى الختام، قدم اللواء أ.ح طارق أنور هلال مدير عام أكاديمية ناصر العسكرية درع الأكاديمية أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديراً لجهوده فى مجال الدعوة وتجديد الخطاب الدينى.