غادة قنديل: السيسى الداعم الأول للمرأة والطفل

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة غادة قنديل، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، الداعم الأول للمرأة والطفل، مشيدة بتوجيهاته اليوم خلال احتفالية المرأة المصرية والأمهات المثاليات.





وأضافت قنديل، فى بيان اليوم، أن الرئيس السيسى، يحرص دائما على الاحتفاء بالمرأة المصرية ودعمها فى شتى المجالات، مثمنة توجيهه بتوفير سبل الأمان لسلامة المرأة بجميع وسائل المواصلات، وضرورة إصدار قانون منفصل بمنع زواج الأطفال. وأوضحت أن اهتمام الرئيس بمبادرة حياة كريمة، يركد أنه يشعر بما يعانيه المواطنون البسطاء وأنه يعمل بجد من أجل توفير حياة كريمة لائقة بهم.

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