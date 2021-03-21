واعظات بالأوقاف: الإسلام أعطى للمرأة حقوقها كاملة

جدة - نرمين السيد - وخلال المحاضرة، أكدت الواعظة رابحة صلاح الدين أن الإسلام كرم المرأة، وأعطاها حقوقًا كانت تفتقدها قبل الإسلام، كما منحها حقوقًا لم تمنحها لها الأديان الأخرى، وأول هذه الحقوق وأهمها حق الحياة ، فحرم قتلها ، قال تعالى: "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ"، وجعل الإسلام جَزاء من يربّى البنات ويُحسن فى تربيتهنّ جزاءً عظيماً وهو الجنّة.





كما أعطاها حق المساواة، فساواها فى الحقوق مع غيرها، قال تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"، وقال المصطفى ﷺ : "إنما النساء شقائق الرجال" ، كما أوصى الإسلام بالإحسان إلى المرأة ، والإنفاق عليها حتى لو كانت صاحبة مال ، وأيا كان موقعها سواء أكانت أمًّا، أو أُختًا، أو زوجةً، وجعل مقياس الخَيْر فى الرَّجل بمقدار خَيره مع أهله ، كما أعطاها حق ضرورات العيش من ملبس ومأكل ومسكن وعشرة حسنة، قال تعالى: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا" ، وإن شح عليها الزوج فى النفقة أباح لها الشرع أن تأخذ من ماله ما يكفيها وبنيها بالمعروف.

وفى كلمتها أشارت الواعظة فاطمة موسى أن القرآن العظيم منهج حياة؛ جاء ليبيِّن للبشريَّة طريقَ نجاحها، وخُطَطَ رقيِّها وتقدُّمها، إذ جاء القرآن الحكيم ليوضح لنا المنهج الأكمل، وليحدد علاقة الفرد بالأسرة وبالمجتمع الذى يعيش فيه ، فنتمنى أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ولا نكون ممن يهجرون القرآن الكريم، مضيفة أن من يقرأ القرآن الكريم تتنزل عليه السكينة والرحمة كما قال رسول الله ﷺ ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده"، فلنستعد لشهر رمضان المبارك بالتفقه والتدبر فى معانى القرآن الكريم.

وأكدت الواعظة هالة محمد ربيع أن الله مدح الرسول ﷺ بالخلق فقال تعالى : “وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ” ، وعندما سئلت السيدة عائشة رضى الله عنها عن خلق الرسول ﷺ قالت : " كان خلقه القرآن" ، ومعنى ذلك أنه ﷺ كان ملتزمًا بما أمر به القرآن ، مبتعدًا عما نهى عنه ، فى أقواله وأفعاله ومعاملاته وسلوكه وجميع حياته.



ومن جانبها، أكدت الواعظة دينا محمد جدامى أن المرأة هى عماد البناء فى المجتمع ؛ لذا كثرت التشريعات التى تتناول أمور المرأة المختلفة ، وما كان ذلك إلا لعظم الدور الذى تلعبه فى تأسيس المجتمع والنهوض بالدول ، فالمرأة نصف المجتمع ، وهى البنت ريحانة المنزل ، وقرة عين أبيها وأمها ، وسبب فى دخول أبيها الجنة إن رعاها وأحسن إليها ، وهى الزوجة الودود ، التى يقع عليها عبء تهيئة السكن لزوجها ، وجعل بيتها جنة له ولأبنائها ، ومن هذا البيت ينطلق الرجل ليخوض معركة الحياة بنفس قوية ، وهى الأم المكرمة التى يقع على عاتقها بناء الأسرة التى هى اللبنة الكبرى فى بناء المجتمع كله ، فهى التى تحتضن الصغار ، وهى من تربى أبناءها على الاقتداء بالحبيب المصطفى ﷺ قولا وفعلا ، ظاهرا وباطنا ، سلوكا وحالا.

وأكدت الواعظة وفاء عبد السلام أن الله -عز وجل- قد شرع العبادات لحكم عظيمة ومقاصد سامية تدور فى مجملها حول تزكية النفس والتحلى بمكارم الأخلاق ، فالحركات والأفعال وحدها لا تكفى ، فحينما تحدث الله عز وجل عن الصلاة قال : "اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ” ، فالعبادة على وجه العموم تقوم الأخلاق والسلوك والصلاة من أهم هذه العبادات التى تزكى النفس، مضيفة أن الرحمة تتجلى فى العبادات والتشريعات التى شرعها الله عز وجل على عباده ، فقد أرسل الله نبيه ﷺ رحمة للعالمين.