محافظ القاهرة مهنئا الأمهات المصريات بعيدهن: رمز التضحية والتفانى

جدة - نرمين السيد - وتابع عبدالعال، فى بيان نقلته الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة عبر موقع "فيسبوك": "الأم المصرية هى من أنجبت العلماء والمفكرين والأبطال، هى أم الشهيد التى تحملت فراق أبنائها فى سبيل حماية أمن وآمان الوطن الغالى مصر". واختتم قائلاً: "تحية حب واحترام وتقدير لكل أم مصرية.. رمز التضحية والتفانى".

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