الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أم شهيد بالجيش بإطلاق اسمه على مدرسة بالسويس 

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدة السيدة منال حمدى والدة الشهيد محمد عمرو الطاهر بالقوات المسلحة، بإطلاق اسمه على مدرسة بمحافظة السويس تخليدا لذكراه.

وقالت السيدة منال حمدى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إنها أم شهيدين ضابط جيش، ومهندس مدني، وكانت قد فقدت طفلين قبل ولادتهما، لكن اختارهم المولى عز وجل ليلحقا بأخويهما.

وأضافت خلال المداخلة الهاتفية،: فخورة بهما وعيدى وعيدهم في الجنة إن شاء الله، مشيرة إلى أن ابنها محمد حلم بدخوله الكلية الحربية وهو في الثانوية، وبالفعل نجح في الالتحاق بالكلية.

وتابعت وهي تبكي، أن الشهيد محمد التحق بسلاح المشاة وكان هدفه الصاعقة، وكان يقول أنهم لا ينامون حتى ينام شعب مصر آمنا ومطمئنا، وكان يتمنى الشهادة حتى نالها، مشيرة إلى أن الفاصل بين استشهاد نجليها 14 يومًا فقط .

وطلبت إطلاق اسم ابنها الشهيد محمد على مدرسة أو شارع بمحافظة السويس تخليدا لذكراه وحتى يعلم أهل محافظته مدى بطولته وما قدمه لمصر.

يذكر أن الشهيد البطل محمد عمرو الطاهر، من قوة الدفعة 112 حربية وكتيبة الابطال 103 صاعقة والذى استشهد أثناء قوة تأمين قطاع شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة العمليات.