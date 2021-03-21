جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "الحدث اليوم"، أنه يعاد تقييم العقارات ماديًا كل 5 سنوات وفقًا للمتغيرات.
وذكر أنه من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبى باعتباره أنه لايمتلك عقارا أقل من 2 مليون جنيه عرض نفسه للغرامة المقررة 5 آلاف جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضرائب: غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه على المتهربين من الضريبة العقارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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