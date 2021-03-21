الضرائب: غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه على المتهربين من الضريبة العقارية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "الحدث اليوم"، أنه يعاد تقييم العقارات ماديًا كل 5 سنوات وفقًا للمتغيرات.

وذكر أنه من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبى باعتباره أنه لايمتلك عقارا أقل من 2 مليون جنيه عرض نفسه للغرامة المقررة 5 آلاف جنيه.