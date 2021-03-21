وزير التموين: السيسى يتبنى رؤية للحفاظ على احتياطيات السلع الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتبنى رؤية تتضمن الحفاظ على احتياطيات استراتيجية كافية من السلع بأن تصل إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر.





وأضاف المصيلحى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن احتياطى الأرز يكفى حتى شهر أكتوبر، واللحوم تكفى عامين بعقود مع السودان، والدواجن هناك اكتفاء ذاتى منها، وهناك احتياطى فى الزيت لا يقل عن 4 أشهر، مضيفًا "نبدأ فى حصد القمح فى أول أسبوع من شهر إبريل ونستهدف 3.6 مليون طن". وأوضح أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والمبادرات سبب فى زيادة إنتاجية محصول القمح فى مصر، منوهًا أن مصر استطاعت توفير جميع السلع خلال أزمة كورونا.

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