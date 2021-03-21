وزيرة التخطيط: الرئيس يمثل قدوة للجميع لترسيخه مبادئ الاحترام

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن احتفالية المرأة المصرية وتكريم الرئيس السيسى الأمهات المثاليات حملت الكثير من الرسائل المهمة لكل أم مصرية، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يمثل قدوة للجميع فيما يقوم من ترسيخ مبادئ الاحترام والتقدير للمرأة المصرية.





أضافت الوزيرة فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر قناة النهار، أن هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسى بالمشروع القومى لتطوير القرى المصرية. وأكدت الوزيرة أنه سيتم توفير كل شىء للأهالى، متابعة: "ما يحدث فى تطوير القرى المصرية نهضة غير تاريخية، ونعمل على توفير العمل للشباب خلال مشروع تطوير القرى".

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