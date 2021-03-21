التعبئة والاحصاء: انخفاض معدلات الطلاق والزواج في 2020

جدة - نرمين السيد - قال دكتور جمال عبدالمولى، مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية، إنه وفقًا لنشرة البيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق لعام 2020، بلغ عدد حالات الطلاق 218 ألف حالة، مقابل 219 ألف حالة فى عام 2019.





وأضاف، خلال تصريحاته ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن معدل الطلاق فى 2020 بلغ 2.2 لكل ألف من السكان، مشيرًا إلى أن أى أرقام أخرى غير ذلك لم تصدر عن الجهاز المركزى للإحصاء. وأكد أن حالات الزواج فى 2020 بلغت 902 ألف حالة زواج. وأشار إلى أن تعداد السكان فى 2017، رصد عدد زواج القاصرات أقل من 18 سنة 110 ألف حالة.

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