فيديو- والدتها ناهد شريف.. لميس الحديدى ترد على أهم شائعة طاردتها

جدة - نرمين السيد - وأضافت الحديدى، خلال برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on": "إحنا أسرة محافظة جدًا، وفجأة بقت أم لميس الحديدى هى الفنانة ناهد شريف، أهم إشاعة فى الوطن العربى، والمشكلة إن أمى مش ناهد شريف".
وأوضحت أن والدتها دائما ما كانت تدعوها لنفى الشائعة، متابعة: "إحنا اتعودنا فى شغلانتنا لا ننفى كلام لا يليق حتى نفيه، القصة وصلت إنهم لقونى على باب البيت".
وتابعت: "حب الأم قوة وصبر وتحفيز وتشجيع ورعاية ومبادئ"، مستطردة: "على فكرة أنا متعلمتش منها الطبيخ خالص، دى من الحاجات اللى فشلت فيها، أنا لسه ماشية بالكراسة اللى كتبتهالى بعد ما اتجوزت".
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