على المصيلحى: 64 مليون مواطن يستفيد من التموين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة كورونا عرقلة عملية إضافة 6 ملايين مولود جديد على بطاقات التموين، مؤكدًا أن هناك 64 مليون مواطن مستفيد من التموين، و71 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم.





وأضاف المصيلحى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد: "أكثر من ¾ المجتمع موجود على بطاقات التموين". وأوضح وزير التموين، أن الموازنة لم يكن فيها اعتماد لإضافة المواليد، مؤكدًا أن عدم اعتماد المواليد جاء بناء على قواعد منضبطة، منوهًا إلى أن هناك قرار استثنائى لإضافة الفئات الأكثر احتياجا بناء على توجيهات الرئيس السيسى.

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