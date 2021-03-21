فيديو- مايا مرسى: خطوات الرئيس السيسى تؤمن حقوق المرأة

جدة - نرمين السيد - وأضافت مرسى فى مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس جابر عبر فضائية on - e، أنه لن يخرج قانون يقلل من قدر المرأة المصرية، وقانون الأحوال الشخصية سوف يكون متوازن.
وذكرت الدكتورة مايا مرسى، أن الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة، تؤمن لها كامل حقوقها.
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