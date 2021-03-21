فيديو- هالة السعيد: مليون مشروع صغير ومتناهى للمرأة خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم إنشاء مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر للمرأة خلال الـ 3 سنوات القادمة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمرأة المصرية.





وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "TeN"، أنه سيتم العمل على تدريب 2 مليون سيدة ضمن خطة تمكين المرأة للمشاركة فى المجتمع الاقتصادى. وأوضحت أن هناك إنجازات شهدتها المرأة بداية من إطلاق استراتيجية للمرأة 2030 وهى فى قلب رؤية مصر 2030، كما أن الرئيس السيسى أعلن 2017 عاما للمرأة، إضافة إلى حصول السيدات على حقائب وزارية.

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