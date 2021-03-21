انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس يوجه بإصدار قانون لمواجهة الزواج المبكر في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال حديثه في احتفالات يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، أنه أصدر تعليماته لمجلس النواب بالتعجيل باعتماد قوانين خاصة لمنع الزواج المبكر للأطفال.

وصرح الرئيس السيسي “لاستكمال عملية دعم وتمكين المرأة المصرية، أتطرق إلى القضايا التالية للحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة على وجه السرعة لمنع زواج الأطفال في البلاد، أنا أتحدث عن الزواج المبكر على أساس قانون مستقل يحدد بوضوح السن المطلوب للزواج “.

وأضاف السيسي إن قانون الأحوال الشخصية الجديد، المنتظر إقراره من جانب البرلمان المصري التشريعي، سيراعي التوازن في حقوق الأب والأم على حد سواء.

وبسبب عدم رضا النساء عن بعض أحكام مشروع القانون، فقد أثار مشروع القانون الجديد مؤخرًا جدلًا، حيث يعتقدن أن الأحكام تقيد حقوق المرأة والوصاية عليها، لكنها لا تضمن حريتها، بالإضافة إلى المشاكل العالقة الأخرى التي يأملون في حلها.

ودعا السيسي الآباء إلى “تقييم إيجابي لبعضهم البعض” بعد إنهاء علاقتهم و “فشل الزواج”، ويرى أن “الحد الأدنى الذي أقدمه للتضحية بزواج فاشل هو تقييمي الإيجابي للانفصال” بدلاً من إلقاء اللوم على بعضنا البعض أمام الأبناء، لأن هذا سيخلق “شرخًا حقيقيًا” بالنسبة لهم ولشخصياتهم بالمستقبل.

عقوبة الزواج المبكر

وفقًا للقوانين الرسمية الحالية في مصر والقانون رقم 126 لعام 2008، فإن السن القانوني للزوج هو 18 عامًا، وعقوبة الزواج تحت السن هي السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 50.000 جنيه، ومع ذلك، فمن المعروف أن بعض الأشخاص لا يلتزمون بهذه القيود.