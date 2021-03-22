عاجل بالفيديو .. الرئيس السيسى يستجيب لـ السيدة ناهد سائقة التروسيكل

جدة - نرمين السيد - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحالة السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها له بمساعدتها، معللة ذلك بأن لديها 5 بنات، وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لها ولأسرتها.





وقال الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC: "أنا بأبلغ تحياتى واعتزازى وكمان ألمى الشديد إن يبقى فيه 5 بنات، وهى بتجرى عليهم كده وإحنا بنتفرج". ووجه الرئيس حديثه لـ السيدة ناهد سائقة التروسيكل، قائلا: "ربنا يديكى الصحة.. إن شاء الله هندبر كل اللى عايزاه وهى تستحق كل خير.. وكل ست بتعمل كده ده تاج على رأسنا .. والسيدة دى ست بـ100 راجل، وبقول لكل مسؤول فى مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم وناسكم الست عَرْض، وإحنا مسؤولين عنها فى الظروف اللى زى دى".

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