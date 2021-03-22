الرئيس السيسي للمرأة المصرية فى عيدها: أنت البطلة فى نجاح سياسات الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن احتفالية المرأة المصرية تقليدا عزيزا علينا جميعا، وقريبة إلى قلبى بشكل خاص، حيث أصبحت بمثابة درع سنوى تمنحه الدولة المصرية للمرأة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات، أن المرأة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به فى شتى المجالات، موجها حديثه للمرأة المصرية قائلا: "أنت البطلة فى نجاح سياسات الدولة وخططها فلولا قدرتك على التحمل ما كنا لنصل إلى ما نحن اليه الآن، ودائما ناجحة فى كل معادلة صعبة مر بها الوطن".