في عيد ميلادها.. الرئيس السيسي: تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته البالغة والفخر الشديد وهو يشهد الاحتفال السنوي بالمرأة المصرية العظمية، متابعا: "اغتنم الفرصة لأقدم تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021: المرأة المصرية ضمير الامة والحارس الأمين على الهاوية المصرية، هي السند والامل في كل ازمة مرت بها الدولة المصرية، والدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن.
وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "ادعو للوقوف لتقديم التحية للمرأة المصرية تقديرها لها على ما تقوم من جهود وتضحيات للوطن الغالى مصر"
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