الرئيس السيسي: حريصون أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المراة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، إن كل مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع للأم والأب، ويكون فيه مصلحة الناس وتصلح وتسعد الأمور طبقا للتطور اللى حصل في المجتمع"، مضيفا: "حريصون نسمع من الكل والحوار المجتمعي ونصل إلى خلاصات تلبى كل المطالب بشكل كويس".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات، أن احتفالية المرأة المصرية تقليدا عزيزا علينا جميعا، وقريبة إلى قلبى بشكل خاص، حيث أصبحت بمثابة درع سنوى تمنحه الدولة المصرية للمرأة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسى، أن المرأة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به فى شتى المجالات، موجها حديثه للمرأة المصرية قائلا: "أنت البطلة فى نجاح سياسات الدولة وخططها فلولا قدرتك على التحمل ما كنا لنصل إلى ما نحن اليه الآن، ودائما كنت إكسير النجاح فى كل معادلة صعبة مر بها الوطن".