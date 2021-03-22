أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قضية انفصال الأزواج، أمر صعب على الجميع، مشددا على أن القانون "مش كل حاجة"، وتساءل الرئيس: هل إحنا مستعدين نوفر ما أمكن مناخ مناسب للطفل والطفلة في الأسر التي انفصلت "لم توفق"؟. وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات:"مش عاوز أقول إنها مش قضية خطيرة، بل قضية خطيرة، إزاى نقلل ما أمكن من أثر ذلك على الطفل والطفلة، صدقونى، الاب اللى بيلوم قدام بنته أو ابنه على أمه، أو الأم اللى بتلوم زوجها أمام ابنها أو ابنتها، صدقونى بتعمله اول شرخ حقيقي في شخصية الطفل ده، الاختلاف بين الزوج والزوجة والانفصال ممكن يحصل، الطفل الصغير اللى بتقولوله كلام مش طيب هايبقا راجل والبنت هاتبقى ست امنحوهم فرصة انهم يبقوا استقامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: قضية انفصال الأزواج أمر صعب وقانون الأحوال الشخصية مش كل حاجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.