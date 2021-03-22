اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت.. دعاء الرئيس السيسي فى احتفالية المرأة المصرية.. فيديو

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعاءً، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات. وقال الرئيس: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

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