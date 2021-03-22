الرئيس في احتفالية المرأة المصرية: والله العظيم عملنا حياة كريمة للحفاظ على المرأة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تحركت بشكل كبير فى مشروع "حياة كريمة" من أجل دعم المرأة المصرية قائلا: "والله العظيم كنت بعمل كده علشان الست وأولادها.. ولازم نحافظ على حق المرأة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021: "من مروءة الراجل الحفاظ على حق المرأة والمفروض كرجال إعطاء المرأة حقوقها.. وكان هدف من أهداف القضاء على المناطق الخطرة وغير الآمنة الحفاظ على أهلنا وعلى المرأة المصرية فى ظل الظروف الصعبة".

وتابع الرئيس السيسى: "مشروع حياة كريمة بدأنا منذ عامين.. ولكن محتاجين قفزة كبيرة.. والهدف السيدات المصريات الموجودة فى الريف والتى تعانى من الحال مثل نقص الخدامات مثل الصرف الصحى والغاز.. حريصين بشكل جاد على تطوير الريف".