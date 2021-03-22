الرئيس السيسي: "مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا ونتمنى من الله تعدى على خير"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: "احنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاى برة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات:" اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللى ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا ونتمنى من الله أن يلطف بنا".

وأكمل الرئيس: "بقول أن إحنا من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر خاصة مع شهر رمضان..وهاتبقى الناس عاوزة العزومات عاوزين الأمر ينتهى بسلام ".