دفن جثمان الراحلة نوال السعداوي بمقابر العائلة في 6 أكتوبر

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أقيمت مراسم دفن الدكتورة نوال السعداوي منذ قليل بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر، بحضور الأسرة فقط بسبب ظروف وباء كورونا، فى غياب الإعلام برغبة أسرتها. ورحلت الدكتورة نوال السعداوى اليوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 90 عاما.
ونوال السعداوى ولدت فى 27 أكتوبر عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، تعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مصر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفى عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.
نوال السعداوي
وهى إحدى الشخصيات الأكثر إثارة للجدل، حتى أنه يصعب على القارئ أن يقف منها موقفا وسطا، فإما أن يكون معها وإما أن يكون ضدها، فهى أشهر من نادى بتحرير المرأة من قيودها، ومن جهر بالعصيان لما سمته «المجتمع الذكورى»، وفوق كل ذلك هى صاحبة كتب وأعمال لا تزال إلى اليوم صاحبة صدى واسع، وقضايا مهمة، منها وضع المرأة فى الإسلام، ومحاربتها ظاهرة الختان الإناث إنها الأديبة الكبيرة نوال السعداوى.
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